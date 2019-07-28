2019-07-28T13:59:05+03:00
Происшествия

В Севске бесправный водитель «Лады» сбил велосипедистку

Пожилая женщина «отделалась» ушибами и ссадинами
Ольга УМАРОВА
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"Ладой" управял 26-летний водитель."Ладой" управял 26-летний водитель.Фото: Сергей ГАПОН
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В Севске лишенный водительских прав автомобилист сбил 63-летнюю велосипедистку. ДТП случилось в субботу, 27 июля, в 10.40 утра, на улице Салтыкова-Щедрина.

Как рассказали в региональном УГИБДД, за рулем ВАЗ-21070 находился 26-летний водитель. Сбитая велосипедистка, по предварительной версии, ехала во встречном направлении. Она получила ушибы груди и ссадины рук и ног.

- Пострадавшей назначили амбулаторное лечение, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Подобная авария произошла в субботу в Жуковке. Здесь неизвестный лихач сбил пожилую велосипедистку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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