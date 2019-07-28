В Брянске неизвестные хулиганы прокололи колеса пяти легковушкам

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-28T13:02:22+03:00

Все машины были припаркованы на одной стоянке

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В Брянске неизвестные "мстители" прокололи колеса у пяти машин. Инцидент произошел в субботу, 27 июля, на улице Попова. Снимки опубликовали в соцсетях.

Автор поста пишет, что шины прокололи у автомобилей, которые были припаркованы на одной стоянке. Причем на каждом колесе обнаружили от пяти до 12 проколов.

В комментариях горожане предполагают, что случившееся – дело рук «народных мстителей», которым не нравится, что автовладельцы занимают машинами все свободное место. А кто-то предположил, что «проколами» промышляют сотрудники ближайшего шиномонтажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU