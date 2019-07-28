В воскресенье брянцев ждет почти 30-градусная жара
Днем возможен небольшой дождь
Жара еще задержится на денек в нашем регионе.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В последнее воскресенье июля на Брянщине будет жарко. Днем возможен небольшой дождь, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Ветер возьмет северо-восточное направление, скорость - 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 13-18 градусов, днем – плюс 24-29.
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ИСТОЧНИК KP.RU