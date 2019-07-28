В Фокинском раоне Брянска задымился супермаркет

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-28T10:38:09+03:00

Официальной информации о происшествии не было

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В Брянске сняли на видео сильное задымление возле строительного супермаркета «Мегастрой» в Фокинском районе. Ролик опубликовали в соцсети.

ЧП произошло около половины десятого вечера в субботу, 27 июля. По словам очевидцев, с задымлением справились охранники предприятия.

Официальной информации от МЧС пока не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU