В Фокинском раоне Брянска задымился супермаркет
Официальной информации о происшествии не было
Галина Крылова
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В Брянске сняли на видео сильное задымление возле строительного супермаркета «Мегастрой» в Фокинском районе. Ролик опубликовали в соцсети.
ЧП произошло около половины десятого вечера в субботу, 27 июля. По словам очевидцев, с задымлением справились охранники предприятия.
Официальной информации от МЧС пока не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU