Символом Брянска стал Курган Бессмертия

СЕГОДНЯ 18:55 2019-07-27T18:55:24+03:00

Курган Бессмертия второй год подряд завоевывает народную любовь. Фото: Марина АНТОНОВА

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Жители Брянска назвали Курган Бессмертия главным символом города. Таковы результаты интернет-опроса, который провели активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Напомним, свой бренд выбирали жители Брянска, Жуковки, Карачева и Новозыбкова. Всего проголосовали больше полутора тысяч человек.

В Брянске, как и в прошлом году, первое место занял Курган Бессмертия. Второе - воин-монах Александр Пересвет, третье – Партизанская поляна (в прошлом году – Свенский монастырь).

В Жуковке больше всего голосов набрал мотовелозавод, основанный во второй половине 19 века. В советские годы продукция завода миллионными экземплярами расходилась по всей стране.

Жители Новозыбкова назвали главным символом города дом купца Певзнера – красивое историческое здание 1884 года постройки. Второе место разделили мемориал «Скорбящая мать» и Чудо-Михайловский собор. На третьем - мемориал памяти расстрелянных местных жителей в Карховском лесу.

Главным брендом Карачева стала фабрика елочных игрушек. Второе место заняли собор Михаила Архангела и Аллея Героев, на третьем оказался Татарский вал, место возникновения Карачева.

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ИСТОЧНИК KP.RU