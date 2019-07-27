Под Суражом водитель «Опеля» сбил животное

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-27T16:51:30+03:00

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В Суражском районе иномарка врезалась в дикое животное. Инцидент произошел в четверг, 25 июля, около 10 вечера.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области, зверя сбил 23-летний водитель Opel ASTRA. Автомобилист ехал со стороны села Нивное в сторону Суража.

Водитель получил ссадины лба, кисти, также есть подозрение на сотрясение мозга.

- Пострадавшему назначили амбулаторное лечение, - говорят в УГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU