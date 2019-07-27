2019-07-27T15:48:38+03:00
Происшествия

В Брянске возле торгового центра иномарка сбила пенсионерку

Водитель выезжала с автостоянки
Ольга УМАРОВА
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ДТП произошло в Фокинском районе.ДТП произошло в Фокинском районе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске на парковке возле торгового центра иномарка сбила 67-летнюю женщину. ДТП произошло около девяти утра в пятницу, 26 июля, на проспекте Московском.

По предварительным данным регионального УГИБДД, пенсионерка угодила под колеса автомобиля Опель Антара, который выезжал с парковки. За рулем находилась 51-летняя женщина.

У пострадавшей пенсионерки - перелом ребер и правой лопатки. Госпитализация не потребовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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