В Погарском районе столкнулись два КамАЗа
Под Погаром не смогли разъехаться два грузовика. ДТП произошло днем в пятницу, 26 июля, на участке «Погар-Гремяч».
По предварительной информации областного ГИБДД, 58-летний водитель КамАЗа ехал в сторону села Курово. Выезжая со второстепенной дороги он не уступил на перекрестке другому КамАЗу. За рулем второго грузовика находился 32-летний водитель. Он ехал по главной дороге в сторону поселка Белевица.
Пострадал 58-летний водитель первого грузовика. Он отделался ранами плеча, шеи и рук.
- Пострадавшему назначили лечении и отпустили домой, - уточнили в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU