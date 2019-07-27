2019-07-27T14:34:20+03:00
Происшествия

В Погарском районе столкнулись два КамАЗа

Пострадал один из водителей
Ольга УМАРОВА
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Причину ДТП установит полиция.Причину ДТП установит полиция.Фото: Сергей ГАПОН
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Под Погаром не смогли разъехаться два грузовика. ДТП произошло днем в пятницу, 26 июля, на участке «Погар-Гремяч».

По предварительной информации областного ГИБДД, 58-летний водитель КамАЗа ехал в сторону села Курово. Выезжая со второстепенной дороги он не уступил на перекрестке другому КамАЗу. За рулем второго грузовика находился 32-летний водитель. Он ехал по главной дороге в сторону поселка Белевица.

Пострадал 58-летний водитель первого грузовика. Он отделался ранами плеча, шеи и рук.

- Пострадавшему назначили лечении и отпустили домой, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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