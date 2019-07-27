2019-07-27T12:00:34+03:00
Общество

Возле музея-заповедника Тютчева в Овстуге нашли старинный колокол

По предварительной версии, реликвия осталась от разрушенной немцами церкви
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, Музей-заповедник Ф. И. Тютчева "Овстуг".Фото: vk.com, Музей-заповедник Ф. И. Тютчева "Овстуг".
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В тютчевском музее-заповеднике «Овстуг» нашли старинный церковный колокол. Предмет из прошлого обнаружили у исторического здания школы дочери поэта Марии Бирилевой во время рестраврационных работ.

Как сообщается на странице музея в соцсети, высота чугунного колокола - 50 сантиметров, верхний диаметр - 39 сантиметров, нижний - 65. Часть элементов утрачена (корона для крепления, верхняя часть и язык колокола). Находку украшают рельефные ободки.

По словам специалистов Брянской епархии, подобные колокола были в ходу в небольших русских приходах до середины 20 века. Малозатратные в исполнении, они считались изделиями низкого качества. И найденный в Овстуге колокол мог отлить «кустарщик».

Но точное происхождение колокола предстоит выяснить ученым.

- Он мог быть частью набора колоколов церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Овстуг, которая находилась через дорогу от школы, - рассказали сотрудники музея. - Каменную церковь с колокольней построил в усадьбе дед поэта в конце 18 века, а в 1942 году во время оккупации строение разрушили немцы.

СПРАВКА «КП»

Мария Бирилева перестроила под школу в Овстуге дом бывшего управляющего. Произошло это в конце 19 века. Детей продолжали учить здесь и при СССР. А в 1957 году в школе открыли первую комнату-музей Федора Тютчева. Здание ремонтировали и перестраивали в конце 1960-х годов, но тогда колокол не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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