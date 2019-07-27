В Брянске «скорая» попала в ДТП: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-27T10:27:33+03:00

Причину аварии с "неотложкой" назовет полиция. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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В Брянске машина скорой помощи угодила в автоаварию. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ДТП произошло около девяти вечера в пятницу, 26 июля, на улице Рылеева в Володарском районе.

По предварительной версии, с «неотложкой» (Фиат) столкнулся водитель Рено Меган - 22-летний житель Брянска. С различными травмами госпитализировали 33-летнего пассажира «Рено». Пострадали также двое пассажиров «скорой» – женщина 36 лет и 52-летний мужчина. Им выписали лечение и отпустили домой.

- Мы проверяем причину и обстоятельства случившегося, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU