2019-07-26T18:18:07+03:00
Происшествия

В Брянской области за контрабанду наркотиков будут судить жителя Москвы

По версии следствия, он получал запрещенные вещества по почте
Мария Дедкова
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За это преступление мужчине грозит срок до пожизненного.За это преступление мужчине грозит срок до пожизненного.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брянской области за контрабанду синтетических наркотиков под суд пойдет 25-летний житель столицы.

По версии следствия, мужчина через интернет договорился с другим лицом о поставках из Германии запрещенных веществ.

Для конспирации москвич сделал поддельное временное удостоверение личности гражданина России.

По договору мужчина получил по почте две посылки с двумя килограммами наркотиков под видом подарков. Одну из запрещенных передачек обнаружили сотрудники Брянской таможни.

9 августа прошлого года при получении посылок москвича задержали.

Уголовное дело по существу рассмотрит Брянский областной суд.

За это преступление мужчине грозит срок до пожизненного, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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