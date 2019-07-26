В Брянской области клещи покусали 318 детей
Всего от "кровопийц" в этом году пострадал 1041 житель региона
Изменить размер текста:
С начала сезона с укусами клещей к медикам обратился 1041 брянец, в том числе 318 детей.
- В лаборатории исследовали 657 клещей, - говорят в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - 87 из них были переносчиками болезней. Прививки от энцефалита сделали 112 брянцев.
Кстати, в этом году специальную обработку от клещей провели на улицах на площадью 542 гектара.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU