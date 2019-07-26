2019-07-26T18:04:13+03:00
Общество

В Брянской области клещи покусали 318 детей

Всего от "кровопийц" в этом году пострадал 1041 житель региона
Мария Дедкова
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С начала сезона с укусами клещей к медикам обратился 1041 брянец, в том числе 318 детей.

- В лаборатории исследовали 657 клещей, - говорят в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области. - 87 из них были переносчиками болезней. Прививки от энцефалита сделали 112 брянцев.

Кстати, в этом году специальную обработку от клещей провели на улицах на площадью 542 гектара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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