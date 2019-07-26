На трассе в Брянском районе пройдут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-26T18:27:39+03:00

В областной Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские будут дежурить в субботу, 27 июля

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На трассе «Брянск-Новозыбков» в субботу, 27 июля, пройдут сплошные проверки. Полицейские будут дежурить 10-м километре. Цель проверок – выявить автомобилистов в состоянии опьянения.

В областной Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU