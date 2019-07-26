Брянская больница выбросила опасные отходы в обычную мусорку

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-26T17:39:29+03:00

Мусоровоз с пакетом медицинских отходов приехал на полигон в Большом Полпине

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Сотрудники одной из больниц Брянска выбросили опасные медицинские отходы в обычный контейнер. Это выяснилось на полигоне твердых бытовых отходов в Большом Полпине. Туда приехал мусоровоз, в котором и был пакет с отходами класса «Б». Пакет был промаркирован. В нем могли находиться инфицированные вата и бинт, а также использованные шприцы.

Региональный оператор написал заявление в полицию и Роспотребнадзор. Ответственным сотрудникам больницы грозит штраф.

Такие отходы нужно утилизировать особым образом. До места утилизации мусор должен отвести спецтранспорт, а не обычный мусоровоз. Пораниться зараженными шприцами могут грузчики и сортировщики мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU