Брянцев пригласили поучаствовать в акции для книги рекордов Гиннеса
Жителей Брянска пригласили на Курган Бессмертия поучаствовать в эстафете флага. Горожан ждут 27 июля в 18.00. Акция будет посвящена 350-летию российского триколора, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Эстафета пройдет по всей стране и претендует на занесение в книгу рекордов Гиннеса России. Акция включает в себя несколько этапов. На территории Центрального Федерального округа она пройдет с 9 по 30 июля. В Брянской области — с 12 по 27 июля. Завершится Эстафета флага 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU