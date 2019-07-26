Жителя Брасовского района осудили за незаконное хранение оружия

СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-26T17:04:48+03:00

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Жителя Брасовского района осудили за незаконное приобретение и хранение оружия.

В мае прошлого года в результате во время обыска сотрудники ФСБ выявили склад боеприпасов.

У жителя Брасовского района изъяли четыре единицы огнестрельного оружия, 79 патронов, 400 граммов пороха, сообщают в пресс-службе УФСБ по Брянской области.

Полицейские завели уголовные дела.

По решению районного суда мужчину осудили на 1,5 года условно.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU