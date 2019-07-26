Жителя Брасовского района осудили за незаконное хранение оружия
Мужчина получил 1,5 года условно
Изменить размер текста:
Жителя Брасовского района осудили за незаконное приобретение и хранение оружия.
В мае прошлого года в результате во время обыска сотрудники ФСБ выявили склад боеприпасов.
У жителя Брасовского района изъяли четыре единицы огнестрельного оружия, 79 патронов, 400 граммов пороха, сообщают в пресс-службе УФСБ по Брянской области.
Полицейские завели уголовные дела.
По решению районного суда мужчину осудили на 1,5 года условно.
Приговор вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU