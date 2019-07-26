2019-07-26T17:01:43+03:00
Общество

В Навлинском районе ищут пропавшую 83-летнюю Раису Костяшину

Пенсионерка ушла из дома 25 июля
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Брянск".
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В Навлинском районе Брянской области ищут пропавшую 83-летнюю Раису Костяшину. Пенсионерка ушла из дома в деревне Приволье 25 июля. Пожилая женщина может быть дезориентирована и нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск». Добровольцы отправились на место пропажи.

Приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, черные с проседью волосы собраны в пучок, серо-зеленые глаза. Пенсионерка была одета в синюю вязанную кофту, черный сарафан, цветной платок, обута в темно-зеленые тряпичные тапки.

Если вы видели Раису Костяшину или знаете, где она находится, сообщите волонтерам или в полицию.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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