В Фокинском районе Брянска отключат воду
На магистральном водопроводе пройдет ремонт
Воды не будет с 23.00 29 июля до 6.00 30 июля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Фокинском районе Брянска на одну ночь отключат воду. Ее не будет с 23.00 29 июля до 6.00 30 июля. Ограничения коснуться жителей от улицы Западной до улицы Белорусской, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Это связано с проведением плановых работ на магистральном водоводе.
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ИСТОЧНИК KP.RU