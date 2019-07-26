В Фокинском районе Брянска отключат воду

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-26T16:28:00+03:00

Воды не будет с 23.00 29 июля до 6.00 30 июля. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Фокинском районе Брянска на одну ночь отключат воду. Ее не будет с 23.00 29 июля до 6.00 30 июля. Ограничения коснуться жителей от улицы Западной до улицы Белорусской, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Это связано с проведением плановых работ на магистральном водоводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU