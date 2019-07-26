2019-07-26T16:01:51+03:00
Общество

В Брянской области закроют на ремонт два переезда

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к работам
Мария Дедкова
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Проехать нельзя будет через переезд в Навле и Клюковниках.Проехать нельзя будет через переезд в Навле и Клюковниках.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянской области с 29 июля по 2 августа на ремонт закроют два железнодорожных переезда.

Работы пройдут на участке Стяжное - Навля. Проехать нельзя будет через переезд в Навле и Клюковниках.

На станции Навля он будет закрыт круглосуточно. Объезд возможен через путепровод, расположенный на 421 километре.

На станции Клюковники переезд 412 километр будет закрыт для движения на период работ и прохода путевых машин, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать маршрут поездки заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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