В Брянской области закроют на ремонт два переезда
В Брянской области с 29 июля по 2 августа на ремонт закроют два железнодорожных переезда.
Работы пройдут на участке Стяжное - Навля. Проехать нельзя будет через переезд в Навле и Клюковниках.
На станции Навля он будет закрыт круглосуточно. Объезд возможен через путепровод, расположенный на 421 километре.
На станции Клюковники переезд 412 километр будет закрыт для движения на период работ и прохода путевых машин, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать маршрут поездки заранее.
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ИСТОЧНИК KP.RU