В Брянской области закроют на ремонт два переезда

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-26T16:01:51+03:00

Проехать нельзя будет через переезд в Навле и Клюковниках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к работам

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В Брянской области с 29 июля по 2 августа на ремонт закроют два железнодорожных переезда.

Работы пройдут на участке Стяжное - Навля. Проехать нельзя будет через переезд в Навле и Клюковниках.

На станции Навля он будет закрыт круглосуточно. Объезд возможен через путепровод, расположенный на 421 километре.

На станции Клюковники переезд 412 километр будет закрыт для движения на период работ и прохода путевых машин, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать маршрут поездки заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU