2019-07-26T15:29:29+03:00
Общество

В Брянске в сквере Карла Маркса начали укладывать плитку

Также здесь налаживают освещение и видеонаблюдение
Мария Дедкова
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К сегодняшнему дню строители вымостили две дорожки.К сегодняшнему дню строители вымостили две дорожки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске в сквере Карла Маркса продолжается ремонт. Здесь укладывают тротуарную плитку. К сегодняшнему дню строители вымостили две дорожки, начали формировать клумбы.

- Также в сквере оборудуют освещение и видеонаблюдение, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Кроме этого, рабочие устанавливают насосную станцию для будущего фонтана, продолжается строительство новой подпорной стены.

Напомним, в этом году отремонтируют четыре общественные территории: Майский парк, Круглый сквер, сквер у ГДК имени Горького и ДК в поселке Белые Берега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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