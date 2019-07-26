В Брянске в сквере Карла Маркса начали укладывать плитку
В Брянске в сквере Карла Маркса продолжается ремонт. Здесь укладывают тротуарную плитку. К сегодняшнему дню строители вымостили две дорожки, начали формировать клумбы.
- Также в сквере оборудуют освещение и видеонаблюдение, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Кроме этого, рабочие устанавливают насосную станцию для будущего фонтана, продолжается строительство новой подпорной стены.
Напомним, в этом году отремонтируют четыре общественные территории: Майский парк, Круглый сквер, сквер у ГДК имени Горького и ДК в поселке Белые Берега.
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ИСТОЧНИК KP.RU