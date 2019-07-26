В Брянске завели уголовное дело за обман дольщиков

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-26T15:03:06+03:00

В установленный срок,к декабрю 2016 года, объект не завершили Фото: Тимур ХАНОВ

По версии следствия, фирма собрала деньги, а дом не достроила

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В Брянске завели уголовное дело за мошенничество в сфере строительства.

По версии следствия, застройщик ООО «Техномикс» нарушил права дольщиков.

С августа 2010-го по 2013-й квартиры в строящемся доме на улице Бурова купили больше сотни человек.

Но в установленный срок,к декабрю 2016 года, объект не завершили. Ключи собственникам не отдали, потраченные деньги не вернули, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

После проверки прокуратуры следователи завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU