В Брянске завели уголовное дело за обман дольщиков
По версии следствия, фирма собрала деньги, а дом не достроила
В установленный срок,к декабрю 2016 года, объект не завершилиФото: Тимур ХАНОВ
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В Брянске завели уголовное дело за мошенничество в сфере строительства.
По версии следствия, застройщик ООО «Техномикс» нарушил права дольщиков.
С августа 2010-го по 2013-й квартиры в строящемся доме на улице Бурова купили больше сотни человек.
Но в установленный срок,к декабрю 2016 года, объект не завершили. Ключи собственникам не отдали, потраченные деньги не вернули, поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
После проверки прокуратуры следователи завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU