В Брянске партия «Родина» лишилась возможности попасть в горсовет

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-26T14:40:13+03:00

За места в региональном парламенте и горсовете будут бороться шесть политических партий. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Советский районный суд Брянска отменил решение о регистрации кандидатов от партии «Родина» на выборы в горсовет. Иск подали представители «Справедливой России».

Таким образом, лишившись кандидатов, «родинцы» не смогут участвовать в выборах ни в областной парламент, ни в горсовет.

Напомним, выборы депутатов Брянской областной Думы и депутатов в городской Совет Брянска состоятся 8 сентября. В данный момент на места законотворцов претендуют представители шесть политических партий. От участия в выборах также отстранили «Коммунистов России».

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ИСТОЧНИК KP.RU