В Брянске партия «Родина» лишилась возможности попасть в горсовет
Советский районный суд Брянска отменил решение о регистрации кандидатов от партии «Родина» на выборы в горсовет. Иск подали представители «Справедливой России».
Таким образом, лишившись кандидатов, «родинцы» не смогут участвовать в выборах ни в областной парламент, ни в горсовет.
Напомним, выборы депутатов Брянской областной Думы и депутатов в городской Совет Брянска состоятся 8 сентября. В данный момент на места законотворцов претендуют представители шесть политических партий. От участия в выборах также отстранили «Коммунистов России».
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ИСТОЧНИК KP.RU