2019-07-26T13:50:41+03:00
Общество

В Брянске на танцующего со скакалкой парня завели административное дело

Молодому человеку грозит штраф в 30 тысяч рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Парню грозит штраф. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Парню грозит штраф. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:

В Брянске на парня, устроившего танцы со скакалкой на Кургане Бессмертия, завели административное дело. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков. По его словам, 25 июля проверка танца полицией закончилась составлением протокола за неуважение к обществу.

Напомним, Егор Фирсов опубликовал видео своего выступления в соцсетях. Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поддержать девушку, которую осудили за танец на памятнике. По мнению Егора, ее оштрафовали неправомерно. Своим поступком он хотел не оскорбить чувства людей, а создать общественный резонанс. И создал.

Теперь парню самому грозит штраф.

Напомним, за откровенный танец на Кургане Бессмертия наказали 22-летнюю горожанку. Ее выступление на памятнике суд счет оскорблением общества. Танцовщицу оштрафовали на 30 тысяч рублей. Девушка подала апелляцию, но Брянский областной суд оставил приговор в силе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время пожара в Гордеевском районе погибла 8-летняя девочка
В Брянске партия «Родина» лишилась возможности попасть в горсовет
В Брянске открыли движение на улице Арсенальской
В Выгоничском районе осудили азербайджанца за попытку дать взятку полицейскому
В Рогнединском районе начали реконструкцию очистных
В Брянске появится передержка для беспризорных коров и лошадей
Брянского автоинспектора оштрафовали на 50 тысяч рублей за сопровождение контрабандных сигарет
В Дубровском районе строят дорогу к Алешне
17-летнего брянского студента будут судить за экстремизм
Брянская областная Дума шестого созыва провела свое последнее заседание
В Брянской области нашли погибшим пропавшего 78-летнего пенсионера
В Брянске на улице Почтовой автомобилистка сбила 15-летнего мотоциклиста
В Брянске нашли пропавших женщину и двухлетнюю девочку
В Брянске на улице Литейной обустраивают канализацию
В Брянске на переулке Пилотов сгорел автомобиль
В Брянской области уменьшили транспортный налог для многодетных семей
Жители Брянской области держат в банках 117,5 миллиарда рублей
Губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал бизнесменов оперативно сообщать о коррупции во власти
В Брянске ливень затопил центральные улицы
«Чистая планета» приглашает арендаторов в Дом Боровича
Житель Клинцов получил судимость за незаконную рыбалку
В Брянске разыскивают 55-летнего наркоторговца
В Брянске фирма задолжала работникам больше миллиона рублей
В Брянске на улице Академика Королева сбили 16-летнюю велосипедистку
В этом году в Брянской области заменят почти 55 километров труб
В Унече поймали опасного преступника, который пытался украсть продукты из магазина
В Брянске задержали таджика с наркотиками