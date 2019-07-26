В Брянске на танцующего со скакалкой парня завели административное дело

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-26T13:50:41+03:00

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В Брянске на парня, устроившего танцы со скакалкой на Кургане Бессмертия, завели административное дело. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков. По его словам, 25 июля проверка танца полицией закончилась составлением протокола за неуважение к обществу.

Напомним, Егор Фирсов опубликовал видео своего выступления в соцсетях. Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поддержать девушку, которую осудили за танец на памятнике. По мнению Егора, ее оштрафовали неправомерно. Своим поступком он хотел не оскорбить чувства людей, а создать общественный резонанс. И создал.

Теперь парню самому грозит штраф.

Напомним, за откровенный танец на Кургане Бессмертия наказали 22-летнюю горожанку. Ее выступление на памятнике суд счет оскорблением общества. Танцовщицу оштрафовали на 30 тысяч рублей. Девушка подала апелляцию, но Брянский областной суд оставил приговор в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU