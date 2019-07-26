В Брянске открыли движение на улице Арсенальской
Сейчас там устанавливают фонари
На данный момент на участке проводят установку новых фонарей и дополнительных коммуникаций. Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области
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В Брянске открыли движение на улице Арсенальской. Здесь почти завершили ремонт.
На данный момент на участке проводят установку новых фонарей и дополнительных коммуникаций, сообщают в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.
Напомним, движение было закрыто на участке в направлении проспекта Ленина. Направление движения является односторонним, на подъем.
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ИСТОЧНИК KP.RU