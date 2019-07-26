В Выгоничском районе осудили азербайджанца за попытку дать взятку полицейскому
В Выгоничском районе за попытку дать взятку полицейскому осудили гражданина Азербайджана.
Днем 19 июня на трассе «Брянск-Новозыбков» в Выгоничском районе автоинспектор ДПС остановил автомобиль иностранца из-за нарушения ППД. Мужчина попытался дать сотруднику полиции тысячу рублей. Так он хотел избежать административного наказания, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Но сотрудник Госавтоинспекции сообщил о преступлении руководству.
Суд назначил азербайджанцу штраф в 30 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU