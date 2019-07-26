СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-26T12:32:50+03:00

К слову, в этом году ремонт начнется на очистных в Навлинском, Трубчевском, Почепском районах. Фото: Иван ВИСЛОВ

Старые здесь изношены на 100 процентов

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В Рогнединском районе начали реконструкцию очистных сооружений. Рабочие демонтировали старые очистные, идет обустройство новых фундаментов и аварийной емкости избыточного ила. Подрядная организация завозит оборудование. Сдать готовый объект планируют в октябре.

Программа реконструкции очистных стартовала именно с Рогнединского района, так как здесь они изношены на 100 процентов, и необходимость в их реконструкции стояла давно и очень остро.

Стоимость работ составит 25,6 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

К слову, в этом году ремонт начнется на очистных в Навлинском, Трубчевском, Почепском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU