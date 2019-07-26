Брянского автоинспектора оштрафовали на 50 тысяч рублей за сопровождение контрабандных сигарет

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-26T11:48:42+03:00

В феврале во время очередной поездки инспектора задержали. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Сотрудник ГИБДД получил дважды по пять тысяч рублей взятки

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Бывшего брянского автоинспектора оштрафовали на 50 тысяч рублей за получение и покушение на получение взяток. Сотрудника ГИБДД признали виновным по уголовному делу. Его рассматривал в четверг, 25 июля, мировой судья Брянского района.

В суде установили, что автоинспектор в свободное от работы время за незаконное вознаграждение сопровождал груз – контрабанду немаркированных сигарет. Табачные везли от российско-белорусской границы в Брянск. Дважды он получил взятку по пять тысяч рублей.

- В феврале во время очередной поездки инспектора задержали, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU