В Дубровском районе строят дорогу к Алешне
На нее выделили около 36 миллионов рублей
На следующей неделе дорожники приступят к укладке нового асфальта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Дубровском районе идет строительство дороги к селу Алешня. На эти цели из областного бюджета выделили около 36 миллионов рублей, сообщает газета «Знамя труда».
В общей сложности построят 1,5 километра дорожного полотна.
Рабочие уложили два слоя щебенки, пролили битумной эмульсией. На следующей неделе дорожники приступят к укладке нового асфальта.
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ИСТОЧНИК KP.RU