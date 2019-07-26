В Дубровском районе строят дорогу к Алешне

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-26T11:17:22+03:00

На следующей неделе дорожники приступят к укладке нового асфальта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На нее выделили около 36 миллионов рублей

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В Дубровском районе идет строительство дороги к селу Алешня. На эти цели из областного бюджета выделили около 36 миллионов рублей, сообщает газета «Знамя труда».

В общей сложности построят 1,5 километра дорожного полотна.

Рабочие уложили два слоя щебенки, пролили битумной эмульсией. На следующей неделе дорожники приступят к укладке нового асфальта.

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ИСТОЧНИК KP.RU