17-летнего брянского студента будут судить за экстремизм

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-26T11:16:53+03:00

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17-летнего брянского студента будут судить за публичные призывы к экстремизму. Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в Советском районном суде.

По версии следствия, в апреле прошлого года молодой человек опубликовал на своей странице в соцсети изображение и видеоролик, которые призывали к насилию по национальному признаку. Материалы находились в открытом доступе для всеобщего просмотра, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Уголовное дело расследовали в УФСБ России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU