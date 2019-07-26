17-летнего брянского студента будут судить за экстремизм
Молодой человек опубликовал видеоролик, призывающий к насилию
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17-летнего брянского студента будут судить за публичные призывы к экстремизму. Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в Советском районном суде.
По версии следствия, в апреле прошлого года молодой человек опубликовал на своей странице в соцсети изображение и видеоролик, которые призывали к насилию по национальному признаку. Материалы находились в открытом доступе для всеобщего просмотра, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Уголовное дело расследовали в УФСБ России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU