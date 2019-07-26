Брянская областная Дума шестого созыва провела свое последнее заседание

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-26T10:55:43+03:00

За время созыва, с 2014 по 2019 годы, брянские депутаты приняли 1551 постановлений и 616 законов. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Брянская областная Дума шестого созыва провела последнее, семидесятое,заседание. Оно прошло в четверг, 25 июля. Депутаты подвели итоги своей работы.

За время созыва, с 2014 по 2019 годы, брянские депутаты приняли 1551 постановлений и 616 законов. Важнейшие из них - законы об областном бюджете, о промышленной политике и инвестиционной деятельности. Бюджет области за это время вырос с 49 миллиардов в 2014 году до 71 миллиарда в 2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU