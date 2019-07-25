В Брянске на улице Литейной обустраивают канализацию

СЕГОДНЯ 18:40 2019-07-25T18:40:35+03:00

Ее будут прокладывать пока идет ремонт дороги

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе продолжается капитальный ремонт улиц Литейной и Ново-Советской.

На Литейной продолжают снимать старое покрытие. Вместе с тем идут работы по устройству ливневой канализации. Ее уложат на участке от перекрестка улиц Литейной и Куйбышева до путепровода и врежут в существующую ливневку, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

С дороги на улице Ново-Советской укладывают выравнивающий слой асфальта. Обустройство тротуаров подрядчик выполнил на 55 процентов. Завершается корректировка люков канализационных колодцев. Сейчас рабочие ведут устройство заездных карманов на остановках.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU