2019-07-25T18:40:35+03:00
Общество

В Брянске на улице Литейной обустраивают канализацию

Ее будут прокладывать пока идет ремонт дороги
Мария Дедкова
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Рабочие продолжают ремонт в Бежице.Рабочие продолжают ремонт в Бежице.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Бежицком районе продолжается капитальный ремонт улиц Литейной и Ново-Советской.

На Литейной продолжают снимать старое покрытие. Вместе с тем идут работы по устройству ливневой канализации. Ее уложат на участке от перекрестка улиц Литейной и Куйбышева до путепровода и врежут в существующую ливневку, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

С дороги на улице Ново-Советской укладывают выравнивающий слой асфальта. Обустройство тротуаров подрядчик выполнил на 55 процентов. Завершается корректировка люков канализационных колодцев. Сейчас рабочие ведут устройство заездных карманов на остановках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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