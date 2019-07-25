В Брянской области уменьшили транспортный налог для многодетных семей

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-25T17:49:54+03:00

Теперь льготы будут предоставлять одному из родителей, на которого записано транспортное средство с мощностью двигателя меньше 200 лошадиных сил. Фото: Игорь ЛИФАНОВ

Изменения в закон внесли на очередном заседании областной Думы

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В Брянской области уменьшат транспортный налог для многодетных семей. Изменение в закон внесли депутаты на очередном заседании областной Думы. Теперь льготы будут предоставлять одному из родителей, на которого записано транспортное средство с мощностью двигателя меньше 200 лошадиных сил.

На Брянщине проживает 12 тысяч многодетных семей. Одобренный закон, по мнению депутатов, позволит повысить уровень их социальной защищенности.

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ИСТОЧНИК KP.RU