Жители Брянской области держат в банках 117,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-25T17:29:34+03:00

Это на 7,3 процента больше, чем в прошлом году

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Вклады жителей Брянской области составили 117,5 миллиардов рублей. Столько насчитали в Банке России.

Объем вкладов за год увеличился на 7,3 процента. При этом доверие к российской валюте не снижается: «рублевые» вклады, как и годом ранее, превышают вклады в иностранной валюте в 11 раз.

Сумма на счетах индивидуальных предпринимателей с июня прошлого года увеличилась в 1,3 раза и превысила 3 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU