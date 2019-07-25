Жители Брянской области держат в банках 117,5 миллиарда рублей
Это на 7,3 процента больше, чем в прошлом году
Большинство вкладов хранят в рублях.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Вклады жителей Брянской области составили 117,5 миллиардов рублей. Столько насчитали в Банке России.
Объем вкладов за год увеличился на 7,3 процента. При этом доверие к российской валюте не снижается: «рублевые» вклады, как и годом ранее, превышают вклады в иностранной валюте в 11 раз.
Сумма на счетах индивидуальных предпринимателей с июня прошлого года увеличилась в 1,3 раза и превысила 3 миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU