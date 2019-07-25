Губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал бизнесменов оперативно сообщать о коррупции во власти

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-25T17:15:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянских бизнесменов призвали оперативно сообщать о коррупции во власти. С таким заявлением 24 июля выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз на VII отчетно-выборной конференции Брянской торгово-промышленной палаты.

- Не давайте никому взятки, - сказал Александр Богомаз. - Вся проблема с коррупцией сегодня в том, что сами предприниматели дают клеркам взятки, а потом идут на попятную. Приходите ко мне и расскажите, кто и за что требует взятку. Только так мы вместе с вами сможем победить коррупцию.

Глава региона вспомнил ситуацию с ТРЦ Тимошковых. По мнению губернатора, надзирающие органы «крышевали» центр и не обращали внимания на реальные проблемы. Теперь, по мнению главы региона, ни один чиновник не подпишет акт ввода здания в эксплуатацию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU