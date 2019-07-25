Житель Клинцов получил судимость за незаконную рыбалку

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-25T16:24:39+03:00

Он вылавливал карасей с помощью сетей

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51-летний житель Клинцов получил 80 часов обязательных работ за незаконную рыбалку.

Выяснилось, что в ночь с 26 на 27 апреля в реке Ипуть около села Ущерпье он выловил 90 карасей. Общая длина установленных сетей оказалась не менее 95 метров. Ущерб от незаконной рыбалки составил 45 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Свою вину клинчанин признал полностью, ущерб возместил.

Рыболовные сети суд постановил уничтожить.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU