Житель Клинцов получил судимость за незаконную рыбалку
Он вылавливал карасей с помощью сетей
Рыболовные сети суд постановил уничтожить.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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51-летний житель Клинцов получил 80 часов обязательных работ за незаконную рыбалку.
Выяснилось, что в ночь с 26 на 27 апреля в реке Ипуть около села Ущерпье он выловил 90 карасей. Общая длина установленных сетей оказалась не менее 95 метров. Ущерб от незаконной рыбалки составил 45 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Свою вину клинчанин признал полностью, ущерб возместил.
Рыболовные сети суд постановил уничтожить.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU