В Брянске разыскивают 55-летнего наркоторговца

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-25T16:51:52+03:00

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В Брянске полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков.

55-летний Вячеслав Рыженков скрывается от следствия, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Приметы разыскиваемого: на вид 60 лет, рост около 190 сантиметров, худощавое телосложение, сутулится, темные короткие волосы, карие глаза.

Жителей области,располагающих какой-либо информацией о местенахождения разыскиваемого либо видевших его, обратиться в полицию по адресу: Брянск, улица Клары Цеткин, д. 12, либо по телефону 8 (4832) 67-02-02.

Так выглядит Вячеслав Рыженков.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU