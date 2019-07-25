В Брянске разыскивают 55-летнего наркоторговца
В Брянске полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков.
55-летний Вячеслав Рыженков скрывается от следствия, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Приметы разыскиваемого: на вид 60 лет, рост около 190 сантиметров, худощавое телосложение, сутулится, темные короткие волосы, карие глаза.
Жителей области,располагающих какой-либо информацией о местенахождения разыскиваемого либо видевших его, обратиться в полицию по адресу: Брянск, улица Клары Цеткин, д. 12, либо по телефону 8 (4832) 67-02-02.
Так выглядит Вячеслав Рыженков.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU