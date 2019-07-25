В Брянске фирма задолжала работникам больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-25T15:42:20+03:00

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре

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В Брянске фирма задолжала своим работникам больше миллиона рублей зарплата. Нарушение закона обнаружила прокуратура после проверки.

Выяснилось, что 31 работнику ООО «ДСТ импорт-экспорт» не выдали деньги за май. Общая сумма задолженности превысила миллион рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

От руководителя организации потребовали устранить нарушения, также его привлекли к административной ответственности.

После вмешательства прокуратуры долги отдали.

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ИСТОЧНИК KP.RU