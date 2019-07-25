В Брянске на улице Академика Королева сбили 16-летнюю велосипедистку
Девушку госпитализировали
В ДТП велосипедистка с сломала ногу. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске на улице Академика Королева под колеса ВАЗа попала 16-летняя велосипедистка. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 24 июля, около 13.40, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 19-летний водитель ВАЗа-2109 поворачивал на улицу 11 лет Октября. А девушка в это время переезжала дорогу.
В ДТП велосипедистка с сломала ногу. Ее госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU