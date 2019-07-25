2019-07-25T14:56:35+03:00
Общество

В этом году в Брянской области заменят почти 55 километров труб

Обустроят также 12 котельных
Мария Дедкова
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Сейчас ведут замену труб большого размера, от которых зависит обеспечение теплом целых микрорайонов.Сейчас ведут замену труб большого размера, от которых зависит обеспечение теплом целых микрорайонов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области продолжается замена изношенных труб. В этом году обновят 54,7 километра. Сейчас ведут замену труб большого размера, от которых зависит обеспечение теплом целых микрорайонов.

К концу июля «Брянсккоммунэнерго» заменило 27,5 километра тепловых сетей.

К слову, в этом году сдадут в эксплуатацию 12 новых и модернизированных котельных. Столько же планируют сделать в 2020-м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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