В Унече поймали опасного преступника, который пытался украсть продукты из магазина

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-25T14:26:07+03:00

За другое преступление мужчина находился в федеральном розыске

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В Унече брянские росгвардейцы поймали опасного преступника, который пытался украсть продукты с прилавка магазина. Позже выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске за другое преступление.

- Сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте на улице Коммунистической в Унече поступило на пульт централизованного наблюдения, - говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. – На место выехал наряд вневедомственной охраны в составе прапорщика Михаила Волкова и сержанта Алексея Дюбы.

Задержанного злоумышленника передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU