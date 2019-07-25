В Унече поймали опасного преступника, который пытался украсть продукты из магазина
В Унече брянские росгвардейцы поймали опасного преступника, который пытался украсть продукты с прилавка магазина. Позже выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске за другое преступление.
- Сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте на улице Коммунистической в Унече поступило на пульт централизованного наблюдения, - говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. – На место выехал наряд вневедомственной охраны в составе прапорщика Михаила Волкова и сержанта Алексея Дюбы.
Задержанного злоумышленника передали полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU