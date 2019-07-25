В Брянске произошел транспортный коллапс из-за неработающего светофора
Все случилось на пересечении улиц Советской и Крахмалева
В комментариях пользователи отметили, что светофор на перекрестке не работал весь день.Фото: "ЧП и ДТП Брянск"
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В Брянске вечером в среду, 24 июля, произошел транспортный коллапс из-за неработающего светофора. Дорожный беспредел на пересечении улиц Советской и Крахмалева сфотографировали и выложили в соцсетях.
- Все водители будто забыли правила ПДД, - пишет автор снимка.
В комментариях пользователи отметили, что светофор на перекрестке не работал весь день.
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ИСТОЧНИК KP.RU