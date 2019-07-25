В Брянске произошел транспортный коллапс из-за неработающего светофора

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-25T13:52:34+03:00

В комментариях пользователи отметили, что светофор на перекрестке не работал весь день.Фото: "ЧП и ДТП Брянск"

Все случилось на пересечении улиц Советской и Крахмалева

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В Брянске вечером в среду, 24 июля, произошел транспортный коллапс из-за неработающего светофора. Дорожный беспредел на пересечении улиц Советской и Крахмалева сфотографировали и выложили в соцсетях.

- Все водители будто забыли правила ПДД, - пишет автор снимка.

В комментариях пользователи отметили, что светофор на перекрестке не работал весь день.

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ИСТОЧНИК KP.RU