2019-07-25T13:50:57+03:00
Происшествия

Житель Брянска отправится в колонию за очередную пьяную езду

Молодого человека несколько раз ловили нетрезвым за рулем
Марина АНТОНОВА
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Пьяного водителя поймала 20 марта на улице Уральской.Пьяного водителя поймала 20 марта на улице Уральской.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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24-летний житель Брянска на семь месяцев отправится в колонию-поселение за очередную пьяную езду. Два года десять месяцев он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением машиной. Приговор пока не вступил в законную силу.

Пьяного водителя поймали 20 марта на улице Уральской в Фокинском районе Брянска, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Оказалось, что автомобилист был лишен водительских прав за управление машиной в нетрезвом виде. А еще он имел судимость за пьяную езду. В прошлый раз молодого человека приговорили к обязательным работам. Теперь ему назначили реальный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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