Мглинского депутата досрочно лишили мандата
Он вовремя не задекларировал свои доходы
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Депутата мглинского горсовета досрочно лишили мандата. Народный избранник вовремя не подал декларацию о доходах за прошлый год. И не сообщил, если на то были уважительные причины.
Нарушения антикоррупционного законодательства нашла прокуратура во время проверки. Прокурор вынес представление. После того, как его рассмотрели депутат досрочно сложил полномочия, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU