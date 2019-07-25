Мглинского депутата досрочно лишили мандата

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-25T13:34:23+03:00

Он вовремя не задекларировал свои доходы

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Депутата мглинского горсовета досрочно лишили мандата. Народный избранник вовремя не подал декларацию о доходах за прошлый год. И не сообщил, если на то были уважительные причины.

Нарушения антикоррупционного законодательства нашла прокуратура во время проверки. Прокурор вынес представление. После того, как его рассмотрели депутат досрочно сложил полномочия, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU