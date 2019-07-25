2019-07-25T13:23:06+03:00
Спорт

Брянское «Динамо» обыграло волгоградский «Ротор-2»

Итог встречи - 2:0 в пользу сине-белых
Мария Дедкова
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Оба гола сине-белые забили в первом тайме. Фото: ФК "Динамо-Брянск"Оба гола сине-белые забили в первом тайме. Фото: ФК "Динамо-Брянск"
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«Динамо-Брянск» на своем поле обыграло «Ротор-2» из Волгограда. Матч состоялся в среду, 24 июля, в рамках второго тура первенства России по футболу среди команд ПФЛ.

Оба гола сине-белые забили в первом тайме. На 16-й минуте счет открыл Николай Вдовиченко. На 41-й минуте отрыв увеличил Владислав Драгунов. Соперники не смогли ничего противопоставить «динамовцам». Итог встречи - 2:0.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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