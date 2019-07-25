В Брянске появится штрафстоянка для лошадей

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-25T12:12:00+03:00

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В Брянске вместе с приютом для бездомных собак появится штрафстоянка для лошадей и коров. Об этом рассказал глава города Александр Хлиманков на своей страничке в социальной сети.

Он побывал на площадке, где будет приют для бездомных животных. Подробнее о строительстве учреждения глава города пообещал рассказать позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU