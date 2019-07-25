В Брянске появится штрафстоянка для лошадей
Об этом рассказал глава города
Так выглядит площадка, где буде расположен приют. Фото: vk.com, Александр Хлиманков
Изменить размер текста:
В Брянске вместе с приютом для бездомных собак появится штрафстоянка для лошадей и коров. Об этом рассказал глава города Александр Хлиманков на своей страничке в социальной сети.
Он побывал на площадке, где будет приют для бездомных животных. Подробнее о строительстве учреждения глава города пообещал рассказать позже.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU