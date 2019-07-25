Госдума пришла на помощь брянским садоводам

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-25T11:39:30+03:00

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Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который предполагает снижение до 10% ставки НДС для плодово-ягодной продукции. Впрочем, как считает брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин, этот закон еще необходимо доработать, чтобы он в полной мере смог защитить интересы российских производителей и способствовать дальнейшему импортозамещению.

Новый законопроект вносит в Налоговый кодекс РФ изменения, призванные поддержать российских фермеров-садоводов. Снижение ставки налога на добавленную стоимость при реализации плодово-ягодной продукции позволит увеличить оборотные средства и объемы производства за счет закладки новых садов и внедрения передовых технологий выращивания и сбора урожая. Таким образом будет устранено неравенство в правах с товаропроизводителями, реализующими мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи – для них ставка 10% уже действует в настоящее время.

- Это действительно хороший и нужный законопроект, направленный на поддержку и стимулирование отечественного производителя, - комментирует новую думскую инициативу Борис Пайкин. – Но он нуждается в доработке. Сейчас законопроект не содержит ограничений и распространяется, в том числе, на ввозимые из-за границы фрукты и ягоды. Считаю, что должно быть введено указание, что 10% ставка НДС действует только в отношении фруктов и ягод, выращенных на территории России. Тогда мы по-настоящему поддержим отечественного производителя и поставщика.

ИСТОЧНИК KP.RU