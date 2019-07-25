В Брянске сняли на видео танцы девушки возле областной Думы

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-25T11:31:09+03:00

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Брянцы выложили в соцсети видео очередного танца у общественного места. В этот раз девушка станцевала возле областной Думы. На видео запечатлен оператор, который снимает выступление танцовщицы на бульваре Гагарина.

В комментариях под постом вновь разразился спор. Одни брянцы считают, что устраивать перфоманс в общественном месте не стоит. Другие - вспомнили не так давно осужденную за танец на Кургане Бессмертия. Третьи - осудили автора поста, который заснял выступление и оператора.

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ИСТОЧНИК KP.RU