В брянском предуниверсарии завершили набор
Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области закончил прием документов от школьников. Учебное заведение полностью укомплектовали всего за пару дней.
В новом образовательном учреждении будут учиться 90 десятиклассников, сообщают в департаменте образования и науки Брянской области.
В этом году конкурсных испытаний при приеме не было. Главный критерий - средний бал аттестата не ниже "4" и оценки по химии и биологии не ниже "хорошо".
Директор предуниверсария Михаил Коренек отметил, что средний бал поступивших составляет 4,8. 20 процентов учеников имеет аттестат с отличием.
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ИСТОЧНИК KP.RU