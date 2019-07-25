2019-07-25T11:16:31+03:00
Общество

В брянском предуниверсарии завершили набор

В образовательном учреждении будут учиться 90 ребят
Мария Дедкова
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Учебное заведение полностью укомплектовали всего за пару дней.Учебное заведение полностью укомплектовали всего за пару дней.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области закончил прием документов от школьников. Учебное заведение полностью укомплектовали всего за пару дней.

В новом образовательном учреждении будут учиться 90 десятиклассников, сообщают в департаменте образования и науки Брянской области.

В этом году конкурсных испытаний при приеме не было. Главный критерий - средний бал аттестата не ниже "4" и оценки по химии и биологии не ниже "хорошо".

Директор предуниверсария Михаил Коренек отметил, что средний бал поступивших составляет 4,8. 20 процентов учеников имеет аттестат с отличием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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