В Брянске на улице Дуки установили светофор с кнопкой

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-25T11:05:19+03:00

Его установили на остановке «Улица 3 июля». Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.

Его поставили во время ремонта дороги

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В Брянске на улице Дуки заработал очередной светофор с кнопкой. Его установили на остановке «Улица 3 июля», сообщают в пресс-службе регионального управления автомобильных дорог.

Напомним, капитальный ремонт улицы Дуки и установка нового светофора проводились в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Капитальный ремонт в Брянске идет на 24 улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU