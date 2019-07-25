2019-07-25T11:05:19+03:00
Общество

В Брянске на улице Дуки установили светофор с кнопкой

Его поставили во время ремонта дороги
Мария Дедкова
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Его установили на остановке «Улица 3 июля». Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.Его установили на остановке «Улица 3 июля». Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.
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В Брянске на улице Дуки заработал очередной светофор с кнопкой. Его установили на остановке «Улица 3 июля», сообщают в пресс-службе регионального управления автомобильных дорог.

Напомним, капитальный ремонт улицы Дуки и установка нового светофора проводились в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Капитальный ремонт в Брянске идет на 24 улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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