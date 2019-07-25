В Брянске на улице Дуки установили светофор с кнопкой
Его поставили во время ремонта дороги
Его установили на остановке «Улица 3 июля». Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.
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В Брянске на улице Дуки заработал очередной светофор с кнопкой. Его установили на остановке «Улица 3 июля», сообщают в пресс-службе регионального управления автомобильных дорог.
Напомним, капитальный ремонт улицы Дуки и установка нового светофора проводились в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Капитальный ремонт в Брянске идет на 24 улицах.
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ИСТОЧНИК KP.RU