Восемь брянских родителей вошли в состав совета по делам многодетных
Первое заседание пройдет 25 июля
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Восемь родителей вошли в совет по делам многодетных семей в Брянской области. Его сформировали 2 июля. Первое заседание совета состоится в четверг, 25 июля.
Совет будет работать при департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области. Предполагается, что родители вместе с представителями органов государственной власти выявлять слабые места и оценивать правильность выбранного пути в поддержке многодетных семей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU