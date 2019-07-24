Восемь брянских родителей вошли в состав совета по делам многодетных

СЕГОДНЯ 18:50 2019-07-24T18:50:29+03:00

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Восемь родителей вошли в совет по делам многодетных семей в Брянской области. Его сформировали 2 июля. Первое заседание совета состоится в четверг, 25 июля.

Совет будет работать при департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области. Предполагается, что родители вместе с представителями органов государственной власти выявлять слабые места и оценивать правильность выбранного пути в поддержке многодетных семей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU